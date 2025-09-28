Подготовка Киевом атак на европейские государства является кощунственным и актом террористической деятельности. Такое мнение ранее высказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он призвал европейские страны прекратить «истерики» и признать отсутствие заинтересованности России в эскалации конфликта и расширении своих территорий. Шеремет подчеркнул то, что Зеленский заинтересован в дальнейшем разжигании конфликта, который был спровоцирован западными странами.