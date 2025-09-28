Абдулла Арипов примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ — дата

Традиционно встреча пройдет в узком и широком форматах.
Проект повестки дня заседания включает 15 вопросов.
На рассмотрение глав правительств планируется внести вопросы, касающиеся сотрудничества в научно-технологической сфере, в области лесного хозяйства и лесной промышленности, в сфере цифровых технологий, сельском хозяйстве, строительстве, использовании атомной энергии в мирных целях.
Также на заседании предложат утвердить проекты Плана мероприятий по реализации второго этапа Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств до 2030 года, Плана мероприятий по подготовке и проведению в 2026 году в СНГ Года охраны здоровья.
Предыдущее заседание Совета глав правительств СНГ состоялось 5 июня 2025 года в столице Таджикистана Душанбе.