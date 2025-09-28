Ричмонд
В Молдавии проходят выборы в парламент

Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики.

Источник: Аргументы и факты

В Молдавии начались выборы в парламент. В 7:00 мск в стране открылись избирательные участки.

28 сентября жители республики выбирают депутатов на следующие четыре года. Всего в Молдавии работают более 2,2 тысячи избирательных участков. Еще 301 участок работает за пределами страны. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики.

За право попасть в парламент Молдавии поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. В общей сложности в парламенте 101 депутатское место. Для победы независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.

За ходом выборов следят более 3400 наблюдателей, включая 912 международных. При этом представителей России и МПА СНГ среди международных наблюдателей нет.

Избирательные участки закроются в 21:00 мск.

Ранее лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии получили доступ к базе данных граждан и используют ее для фальсификации.