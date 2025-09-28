В Молдавии проходят выборы в парламент

За право попасть в парламент Молдавии поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. В общей сложности в парламенте 101 депутатское место. Для победы независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.