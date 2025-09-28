Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем машиностроителя

Основу региональной отрасли составляют наши флагманы: лидер отечественного автомобилестроения ОАО «АвтоВАЗ», предприятия авиационно-космического комплекса — ОАО «РКЦ “Прогресс”, ПАО “ОДК-Кузнецов”, тяжелого машиностроения — АО “ТЯЖМАШ” и другие. Помимо этого, наш регион становится все более значимым центром производства техники для сельского хозяйства, о чем свидетельствуют успехи компании “Пегас-Агро”.