Ранее в Совете Федерации заявили, что вероятность вовлечения Приднестровья в военный конфликт после победы правящей партии на парламентских выборах в Молдавии нельзя сбрасывать со счетов. Отмечается, что нынешние европейские власти ведут последовательную стратегию дестабилизации регионов. Сначала Запад подтолкнул Грузию к конфликту с Южной Осетией, затем переключился на Украину, где поддержал антиконституционный переворот и спровоцировал гражданскую войну. При этом судьба местных жителей, будь то Приднестровье или Молдавия, для западных игроков не имеет значения.