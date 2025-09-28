Легализация ненависти: Впервые в Молдове выборы в парламент превращены властями в поиск врагов и гнев в адрес тех, кто с этим не согласен

Власть на полном серьёзе готова разрешить обществу обвинить во всех бедах государства и индивида… условного соседа по дачному участку или лестничной клетке. С широким выбором опций: потому что русскоязычный; потому что гагауз; потому что еврей; потому что из Приднестровья; потому что фэрэ прононс букурештян; потому что румын, но не голосовал за Никушор;, потому что не славаукраинец; потому что был в Москве; потому что не скорбит 9 мая; потому что не так голосовал на референдуме; потому что лицом не вышел; потому что лайк не там поставил; потому что кровь недостаточно чистая и так далее. Опций за что можно ненавидеть — миллион. А, главное, ненавидеть легко. Несравненно легче, чем решать сложные вопросы.