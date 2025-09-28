Легализация ненависти: Впервые в Молдове выборы в парламент превращены властями в поиск врагов и гнев в адрес тех, кто с этим не согласен

Что ж, дожили и до этого дня. В какой-то мере, почти чудом, но дожили.
Всякие в Молдове были выборы, всякие были политические процессы и точно всякие были последствия этих процессов. Но, пожалуй, впервые избирателям предлагают не решения — пусть даже завирально фантастические — а универсальную легализацию ненависти.
Власть на полном серьёзе готова разрешить обществу обвинить во всех бедах государства и индивида… условного соседа по дачному участку или лестничной клетке. С широким выбором опций: потому что русскоязычный; потому что гагауз; потому что еврей; потому что из Приднестровья; потому что фэрэ прононс букурештян; потому что румын, но не голосовал за Никушор;, потому что не славаукраинец; потому что был в Москве; потому что не скорбит 9 мая; потому что не так голосовал на референдуме; потому что лицом не вышел; потому что лайк не там поставил; потому что кровь недостаточно чистая и так далее. Опций за что можно ненавидеть — миллион. А, главное, ненавидеть легко. Несравненно легче, чем решать сложные вопросы.
Ненависть тем и хороша, что не требует умственных усилий. Делов-то — приглушить совесть и как следует накрутить самого себя. Если в кране нет воды, если цены высоки, если пенсии малы — значит… надо не заморачиваться на решение проблем — нынешняя власть всё равно не знает, как проблемы решить — а придумать кто в этом виноват. Надо стравить части и страты общества между собой. И уже вот так править — опираясь на ненависть, истерию и вечные поиски врагов.
Ненавидишь? Значит на правильной стороне истории, активная провластная жизненная позиция, значит точно «хороший человек», а не «быдло».
Впервые власть идёт на выборы с посылом, что готова широко и массово обвинять в своих провалах кого-то ещё. Социальный договор власти и общества впервые технически редактируется в таком духе. Если авторитаризм и централизм обменивали ранее на социальную устойчивость и экономическое развитие, то теперь укрепление авторитаризма меняют на возможность вымещать гнев и ненависть на соседе, знакомом, друге, брате, родителях и даже на незнакомцах.
На наших глазах происходит официализация ненависти — и это новое слово в молдавских предвыборных политтехнологиях. Впервые так беззастенчиво власть начала вплетать в государственную канву внутренних и внешних врагов. Впервые персонализированные враги мешают привлекать инвестиции, проводить честные государственные конкурсы и тендеры, реализовывать социальную политику, обеспечивать достойную жизнь. Впервые власть, не моргнув, говорит, что она Рафик, который ниущом не виноват, но точно знает, кто виноват во всех бедах и сейчас этих виновных покажет и даже разрешит их наказать, если «правильно проголосуете».
Власть не обещает сытой жизни, не обещает достатка, не обещает разумности и предсказуемости политик и решений (после минувших 4 лет мало кто верит, что жёлтые способны на предсказуемость и тем более разумность). Вместо ответственности за страну власть предлагает обществу выплеснуть разочарование, негативные эмоции, клокочущее чувство несправедливости на ближнего. Так сказать, давайте сегодня договоримся, что с завтрашнего дня во всём виноваты… И погнали! Ведь ненавидеть так легко. А некоторым даже приятно. И несравненно легче, чем искать проблемы в самом себе.
Давайте ненавидеть больше, давайте ненавидеть чаще, давайте ненавидеть разнообразнее и, главное, давайте не задавать вопросы, а просто ненавидеть за отсутствие адекватных ответов и решений.
Перефразируя одного политического авантюриста: «Давайте вы будете просто ненавидеть!».
А кого ненавидеть мы вам сейчас скажем. Мы ж для этого здесь. Вы нас для этого избрали, даже если мы обещали нечто совершенно иное — чтобы всегда знать кто сегодня мешает жить хорошо.
Живёшь плохо, бедно, тяжело? Сейчас быстренько определим, кто в этом виноват — гагауз, еврей или русский. Добавим хорошую аналитику, что гагауз виноват, а уж еврей… Добавим мнение из-за рубежа, что ненавидеть — это так современно и именно этого не хватало Молдове на пути реформ. Проведём круглый стол с хорошим кофе-брейком, что ещё с 1812 года перечисленные враги не дают нам жить хорошо… «Радио тысячи холмов» уже не за горами в ходе очередной реформы общественного телерадио.
Разруху в клозетах объяснят недостаточным расчеловечиванием соседа. Разруху в головах постараются привести в соответствие с разрухой в клозетах, чтобы они дополняли друг друга.
Это почти бесконечная опция, поскольку власть всегда найдёт кто виноват за её ошибки. Виновных будет много, очень много, но там не будет ни одного представителя PAS или Майи Санду. Они непогрешимы, а непогрешимы потому что бессовестны.
Сделать ненависть не только новой нормой, но и стержнем государства — отчаянное решение ограниченных людей, дорвавшихся до власти и проваливших всё, что было можно и даже что было нельзя. Фестиваль неслыханной ненависти идёт уже более трёх лет и даже не думает заканчиваться. По крайней мере, его жёлтые организаторы, администраторы и кураторы не преследуют цель его завершить и закрыть. Наоборот, давайте расширим действо — давайте ненавидеть и обвинять в своих бедах кого-то ещё чаще и больше.
Обществу не дадут и не позволят даже задуматься над тем, что власть единственный субъект, который несёт ответственность — быдлонизаторы из министерств будут первыми выходить к трибуне и оглашать список виновных в их провалах. И там хватит места всем, начиная от Путина и «Газпрома» и заканчивая распоследней ноющей бабкой из села. Не будет такого человека, организации или явления, которую не объявят виновной (-ыми) в провалах PAS и Майи Санду. А кто будет задавать (-ся) вопросы (-ами) — того тоже и очень быстро объявят врагом, введут санкции и начнут ненавидеть.
Общество доведут до истеричного исступления и всё это закончится взрывом. Дай Бог, если только фигуральным.
Понятен соблазн выбрать «простую» опцию — поддаться нажиму власти и принять идеологию официальной ненависти. Потому что ненавидеть несравненно легче, чем что-либо ещё. Но это значит потерять в себе человека. Власти всё равно кем управлять — людьми или… существами, отличными от человека. Власть обеспечивает менеджмент процессов, которыми руководят всё равно не в Кишинёве. Люди тут вторичны — и это большая беда. И страшно, если ненависть станет превыше людей.
* * *
Молдове не нужны взрывы, страх и агрессия. Ни внутренние, ни внешние.
Молдове не нужны реформы, в ходе которых учреждают министерство ненависти, полицию мыслей, службу информации и запугивания или принимают национальную стратегию разобщения.
Молдове не нужны криворукие, бесталанные, самовлюблённые политиканы, способные лишь ненавидеть и презирать.
Молдове не нужно ещё четыре года внутренней истерии и экспорта государственной истерики, чтобы разжалобить внешних патронов на очередной транш помощи.
Молдове больше не нужна власть PAS, которая показала всё на что способна — и оказалась неспособны ни на что. Ну, кроме как искать оправдания и внутренних и внешних врагов. Этот урок мы выучили и прошли. А потому хватит. Пора перестать ненавидеть и ждать, что это обернётся чем-то полезным. Это дорога в один и очень страшный конец. И по этой дороге Молдову ведёт одна вполне конкретная партия.
Пора положить этому конец. Пора свернуть на путь созидания.
Пора проголосовать за разум, за ответственность и за мир.
Понеслась!
Источник: Гений Карпат.
