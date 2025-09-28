Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Россией сбит 41 украинский беспилотник. Военная операция, день 1313-й

Средствами ПВО за ночь сбит 41 украинский БПЛА самолетного типа над несколькими регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Курской области сбито 12 беспилотников, 10 БПЛА сбиты над Брянской областью, восемь — над Белгородской, четыре — над Тульской, три — над Ярославской, два — над Ростовской областью и по одному — над Новгородской и Самарской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:10.

8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинских БПЛА.

▪️12 — над территорией Курской области,

▪️10 — над территорией Брянской области,

▪️8 — над территорией Белгородской области,

▪️4 — над территорией Тульской области,

▪️3 — над территорией Ярославской области,

▪️2 — над территорией Ростовской области и.

▪️1 — над территориями Новгородской и Самарской областей.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1313-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше