Над Россией сбит 41 украинский беспилотник. Военная операция, день 1313-й

8:10.
8:05 ? Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинских БПЛА.
▪️12 — над территорией Курской области,
▪️10 — над территорией Брянской области,
▪️8 — над территорией Белгородской области,
▪️4 — над территорией Тульской области,
▪️3 — над территорией Ярославской области,
▪️2 — над территорией Ростовской области и.
▪️1 — над территориями Новгородской и Самарской областей.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1313-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.