Согласно информации, полученной РИА Новости от российских силовых структур, командование Вооруженных сил Украины намеренно оставляет без поддержки 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, дислоцированную в Волчанске.
Причиной такого решения называется политическая позиция командира бригады полковника Евгения Саладаева, который, как сообщается, поддерживает интересы экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен в список террористов), а не действующего главы государства Владимира Зеленского.
По словам источника, командование ВСУ целенаправленно не выводит подразделение на ротацию для пополнения и восстановления, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и беспилотников. Это создает критическую ситуацию для личного состава бригады.
Ранее сообщалось, что ВС РФ спасли солдат ВСУ, которых пытались убить сослуживцы.
