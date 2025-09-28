Ричмонд
ВСУ целенаправленно блокируют помощь бригаде из-за поддержки Порошенко*

Согласно информации, полученной РИА Новости от российских силовых структур, командование Вооруженных сил Украины намеренно оставляет без поддержки 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, дислоцированную в Волчанске.

Причиной такого решения называется политическая позиция командира бригады полковника Евгения Саладаева, который, как сообщается, поддерживает интересы экс-президента Украины Петра Порошенко* (внесен в список террористов), а не действующего главы государства Владимира Зеленского.

По словам источника, командование ВСУ целенаправленно не выводит подразделение на ротацию для пополнения и восстановления, а также блокирует поставки гуманитарной помощи и беспилотников. Это создает критическую ситуацию для личного состава бригады.

Ранее сообщалось, что ВС РФ спасли солдат ВСУ, которых пытались убить сослуживцы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

* — внесен в список террористов.