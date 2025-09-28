Ричмонд
Келин указал на разочарование британцев в традиционных партиях

Посол России в Лондоне Андрей Келин отметил, что британское население начинает понимать, что лейбористы мало отличаются от предшественников-консерваторов.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в Лондоне Андрей Келин указал на разочарование британцев в традиционных партиях, передает РИА Новости.

По его словам, население Великобритании начинает полагать, что лейбористы мало отличаются от предшественников-консерваторов. «Растет реальное разочарование всем политическим классом, особенно главными политическими партиями, которые сменяют друг друга, но не предлагают ничего нового», — сказал Келин.

Комментируя прошедшую недавно в Лондоне демонстрацию «Соединим королевство», которую возглавил правый активист Томми Робинсон, посол отметил, что в акции не была представлена ни одна партия. «Это было чистым выражением недовольства политической обстановкой, руководством страны», — отметил он.

Напомним, акция «Соединим королевство» Робинсона прошла в Лондоне 13 сентября. По словам активиста, на демонстрации вышли 3 млн человек. Полиция сообщала о 110 тысячах протестующих.