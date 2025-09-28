Келин указал на разочарование британцев в традиционных партиях

По его словам, население Великобритании начинает полагать, что лейбористы мало отличаются от предшественников-консерваторов. «Растет реальное разочарование всем политическим классом, особенно главными политическими партиями, которые сменяют друг друга, но не предлагают ничего нового», — сказал Келин.