Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Под негативным впечатлением»: Зеленская прокомментировала выступление Нетребко

Жена главаря киевского режима Владимира Зеленского Елена заявила, что разочарована решением Королевского оперного театра разрешить российской певице Анне Нетребко выступить в Лондоне. Об этом сообщает The Times.

Источник: Life.ru

Ранее Нетребко не смогла выйти на сцену Метрополитен-оперы в Нью-Йорке, однако теперь ей позволили исполнить заглавную партию в «Тоске» с Королевским балетом и оперой.

«Я была под негативным впечатлением, когда Анну Нетребко снова пригласили выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и артистической элиты и политики выступали против этого решения. Но это всё равно произошло», — пожаловалась Зеленская.

Она также вспомнила позицию Метрополитен-оперы, отказавшей Нетребко в выступлениях, что стало предметом судебного разбирательства между артисткой и её генеральным директором Питером Гелбом. Супруга экс-комика заявила, что, хотя решение Нью-Йорка было принципиальным, нельзя ожидать, что все автоматически поддержат Украину.

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил лондонский театр Ковент-Гарден в предательстве из-за разрешения выступить Анне Нетребко. Отмечается, что посол был невероятно разочарован, поскольку безуспешно пытался поднять этот вопрос как перед правительством, так и перед руководством театра. Анна Нетребко должна выступить на открытии сезона с главной партией в опере «Тоска», и все билеты на её спектакль уже раскуплены.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше