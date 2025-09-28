«Под негативным впечатлением»: Зеленская прокомментировала выступление Нетребко

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный обвинил лондонский театр Ковент-Гарден в предательстве из-за разрешения выступить Анне Нетребко. Отмечается, что посол был невероятно разочарован, поскольку безуспешно пытался поднять этот вопрос как перед правительством, так и перед руководством театра. Анна Нетребко должна выступить на открытии сезона с главной партией в опере «Тоска», и все билеты на её спектакль уже раскуплены.