Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве открылись избирательные участки для граждан Молдавии

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Граждане Молдавии начали голосовать на выборах в парламент страны на двух участках, которые расположены в России, передает корреспондент РИА Новости.

В России открыто всего два участка для голосования — оба находятся в Москве, причем в одном месте. Один из участков — в посольстве Молдавии, второй участок — в консульском отделе посольства, который находится за углом, в том же самом здании.

Участки открылись в 7.00 мск, всем желающим начали раздавать горячий чай. На голосование приносят и флаги, некоторые — не только молдавский, но и российский.

Парламентские выборы в Молдавии проходят 28 сентября, по партийным спискам будут выбраны 101 депутат. И правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министра и на судебную власть.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики.

Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ ранее сообщало, что Евросоюз готов ввести войска в Молдавию, чтобы удержать республику в русле ее русофобской политики. По данным разведки, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии. В пресс-бюро СВР добавили, что первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Молдавские СМИ и Telegram-каналы также сообщили, что французские военные уже были замечены внутри страны.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше