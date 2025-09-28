Также в подконтрольном Вооружённым силам Украины Запорожье произошли взрывы, повредившие объекты критической инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Запорожской областной администрации Иван Фёдоров подтвердил факт взрывов в контролируемой украинскими войсками части региона.
Еще один взрыв произошёл в городе Сумы на севере Украины. В Сумской области действует воздушная тревога, а сирены также звучат в таких областях, как Киевская, Кировоградская, Полтавская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.
Кроме того, взрывы были зафиксированы в Хмельницкой области на западе страны.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России провелиуспешное наступление в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. В течение суток под контроль Армии России перешла территория площадью 1,1 квадратного километра. В ходе сражений противник понёс значительные потери, в том числе в рядах подразделений трёх механизированных бригад Вооружённых сил Украины и двух бригад теробороны.
