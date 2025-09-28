Ранее сообщалось о захвате российскими военнослужащими американских бронетранспортёров M113 в Днепропетровской области. Подразделения Вооружённых сил Украины оставили технику при отступлении из района населённого пункта Новоивановка. Украинские войска бросили бронетехнику в спешке во время попытки ротации личного состава. Бойцы группировки «Восток» обнаружили брошенные машины в лесополосе и организовали их эвакуацию с поля боя для дальнейшего изучения.