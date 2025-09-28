Десятки граждан Молдавии собрались у посольства страны в Москве задолго до открытия избирательных участков, чтобы принять участие в парламентских выборах. Как сообщают избиратели, им пришлось вставать в три часа ночи, чтобы успеть проголосовать, поскольку на всю многочисленную молдавскую диаспору в России, насчитывающую около 350 тысяч человек, было открыто всего два участка в Москве, способные принять не более 10 тысяч избирателей.
В самой Молдавии в день голосования открылся 1961 избирательный участок, а за границей было организовано 301 место для голосования. При этом власти страны предусмотрели 75 участков в Италии и 36 в Германии, тогда как в России их количество ограничено двумя.
За места в парламенте борются 23 политические силы, включая 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Центральная избирательная комиссия Молдавии аккредитовала более 3400 наблюдателей, 912 из которых являются международными; в их числе отсутствуют представители России и Межпарламентской ассамблеи СНГ.
