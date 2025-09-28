Очередь из граждан Молдавии выстроилась у посольства в Москве для голосования

Десятки граждан Молдавии собрались у посольства страны в Москве задолго до открытия избирательных участков, чтобы принять участие в парламентских выборах. Как сообщают избиратели, им пришлось вставать в три часа ночи, чтобы успеть проголосовать, поскольку на всю многочисленную молдавскую диаспору в России, насчитывающую около 350 тысяч человек, было открыто всего два участка в Москве, способные принять не более 10 тысяч избирателей.