Рыженков встретился с генсеком ООН Гутерришем

Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Стороны обсудили тему «укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности, необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности», сообщили в пресс-службе МИД.
Минск подтвердил свою готовность внести вклад в консолидацию усилий государств в рамках многостороннего взаимодействия.
Глава МИД Беларуси высказал благодарность генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по чернобыльской проблематике, по вопросам борьбы с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.
Также Рыженков провел встречу с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок, стороны обсудили повестку 80-й сессии Генассамблеи, и тему реформирования организации.
Рыженков на встрече подчеркнул, что Минск «выступает за необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности Ассамблеи». По его словам, особую важность в нынешних условиях приобретает сохранение эффективного управления ООН.
На встрече также была отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе ООН, сказали в пресс-службе.