Рыженков встретился с генсеком ООН Гутерришем

МИНСК, 28 сен — Sputnik. Роль ООН в укреплении международной безопасность обсудили во время встрече министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Источник: Sputnik.by

Встреча прошла на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Стороны обсудили тему «укрепления центральной роли ООН в обеспечении международной безопасности, необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности», сообщили в пресс-службе МИД.

Минск подтвердил свою готовность внести вклад в консолидацию усилий государств в рамках многостороннего взаимодействия.

Глава МИД Беларуси высказал благодарность генеральному секретарю за поддержку белорусских инициатив в ООН по чернобыльской проблематике, по вопросам борьбы с торговлей людьми и реализации Целей устойчивого развития.

Также Рыженков провел встречу с председателем Генеральной Ассамблеи ООН Анналеной Бербок, стороны обсудили повестку 80-й сессии Генассамблеи, и тему реформирования организации.

Рыженков на встрече подчеркнул, что Минск «выступает за необходимость обеспечения равных прав для всех государств в деятельности Ассамблеи». По его словам, особую важность в нынешних условиях приобретает сохранение эффективного управления ООН.

На встрече также была отмечена неприемлемость избирательного подхода и применения двойных стандартов, подрывающих доверие к универсальной природе ООН, сказали в пресс-службе.

