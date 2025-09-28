Ричмонд
+20°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Кубы сообщил об угрозе конфликта из-за развертывания войск США

В Карибском море идет развертывание военно-воздушных и военно-морских сил США, что может привести к началу конфликта. Об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья, выступая на общих прениях в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

Источник: AP 2024

«В Карибском море сегодня нависла угроза конфликта, так как там происходит развертывание военно-воздушных и военно-морских сил США, которое совершенно неоправданно, с ракетами, высадкой десанта, а также с ядерными подводными лодками», — сказал он.

По словам министра, никто в зале ГА ООН не верит в предлог Вашингтона о том, что развертывание необходимо для борьбы с наркоторговлей.

Как заявил Паррилья, Куба отвергает любые попытки милитаризации, вмешательства и империалистического доминирования в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.

Агентство Reuters 20 сентября сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил провести прямые переговоры со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Ричардом Гренеллом по ситуации с ударами американских сил по судам, которые якобы участвуют в наркоторговле.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше