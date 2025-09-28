Ранее сообщалось, что окружение бывшего президента Украины Петра Порошенко* фактически не служило в территориальной обороне — их имена лишь числились в списках батальонов. После смерти экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия некоторые украинские издания начали распространять ложные сведения о его службе в 206-м батальоне теробороны, что вызвало возмущение у реальных бойцов этого подразделения.