Военные Франции перебросят 2400 солдат в Румынию для учений НАТО

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Румынии сообщило, что с 28 по 30 сентября в страну прибудут 2400 французских военных с техникой для участия в учениях НАТО Dacian Fall 2025.

По данным ведомства, колонны войск будут пересекать границу через пункты Джурджу и Вама-Веке. В сообщении министерства отмечается, что появление военной техники на дорогах, а также изображения военных колонн в социальных сетях связано с их переброской к местам учений.

Учения Dacian Fall 2025 пройдут с 20 октября по 13 ноября на полигонах Чинку, Смырдан, Капу-Мидия, Бабадаг, Богата, Алба-Юлия, Хану-Конаки, Джармата и Кырцишоара.

Всего в учениях примут участие около 5 тысяч военнослужащих и 1200 единиц техники из десяти стран — Бельгии, Болгарии, Франции, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Испании.

Ранее сообщалось, что масштаб учений «Запад-2025» обеспокоил США.

* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

