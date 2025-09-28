Соколов: критикуя Путина, Меркель пытается спасти себя от обвинений Западом

«Ее высказывания о России после отставки в 2021 году можно назвать сдержанными. Она не стремится ни радикализировать, ни смягчить дискуссию о России. Ее больше волнует вопрос о том, могут ли ей быть предъявлены те или иные обвинения. Например, по части якобы избыточной зависимости от российского газа. Поэтому она периодически поднимает и в своих мемуарах и интервью какие-то сюжеты, связанные с российским президентом. Вроде истории о неожиданном появлении его собаки в ходе переговоров», — сказал в комментарии aif.ru Артем Соколов.