Экс-канцлер Германии Ангела Меркель критически высказывается о России и Владимире Путине, желая избежать обвинений западных политиков и бывших соратников по партии («Христианско-демократическому союзу Германии»). Об этом сказал в комментарии aif.ru эксперт по Германии, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Артем Соколов.
Ранее Ангела Меркель дала интервью журналу Der Spiegel, где вспомнила о дискуссии с Владимиром Путиным на тему развала Советского Союза. Экс-канцлер вспомнила, что когда Путин назвал распад СССР «величайшей катастрофой», она ответила: «Для меня это было счастьем всей моей жизни».
Свои отношения с российским президентом Меркель назвала «сложными», заявив что она и он находятся «по разные стороны баррикад».
«Ее высказывания о России после отставки в 2021 году можно назвать сдержанными. Она не стремится ни радикализировать, ни смягчить дискуссию о России. Ее больше волнует вопрос о том, могут ли ей быть предъявлены те или иные обвинения. Например, по части якобы избыточной зависимости от российского газа. Поэтому она периодически поднимает и в своих мемуарах и интервью какие-то сюжеты, связанные с российским президентом. Вроде истории о неожиданном появлении его собаки в ходе переговоров», — сказал в комментарии aif.ru Артем Соколов.
В мемуарах Меркель рассказала о встрече с Путиным и его собакой Кони. Испытывающая страх перед собаками немецкая экс-канцлер была недовольна, что лабрадор оказался рядом с ней во время встречи. По её мнению, это было специально для «демонстрации силы». Позже Владимир Путин категорически отверг эти утверждения.
После 2022 года Меркель признала, что Минские соглашения 2014−2015 годов лишь давали Украине время укрепить силы, накопить вооружение и заручиться поддержкой Запада, не решая конфликт.