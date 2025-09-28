В МИД РФ прокомментировали ответ УВКПЧ ООН относительно инцидента в Буче в 2022 году. В российском ведомстве удивились нестандартному ответу представителей ООН. В субботу, 27 сентября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не считает возможным раскрывать имена «жертв» в Буче, чтобы обеспечить безопасность их родственников.
«Ответ гласит поразительные вещи, что возможность раскрытия данных о пострадавших рассматривается совместно с управлением по правовым вопросам секретариата. А потом нам сообщили устно, правда, что юристы секретариата вынесли вердикт о нецелесообразности разглашения сведений о жертвах в Буче в целях обеспечения безопасности их родственников», — резюмировал Лавров, давая комментарий относительно этой ситуации.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия попросила опубликовать имена тех убитых в Буче, которые были запечатлены на видеосъемке иностранными журналистами. Но в ООН России отказали и в этом.
Ранее KP.RU сообщил, что в Буче украинские власти провели провокацию, после чего обвинили в военных преступлениях Россию. Это все было сделано для того, чтобы сорвать мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. При этом ни иностранные наблюдатели, ни Украина не смогли предоставить доказательств вины России, их выводы были основаны на пустом месте.