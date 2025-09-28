Глава МИД Беларуси Максим Рыженков назвал условие прекращения украинского конфликта

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков во время выступления на пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке озвучил условие прекращения украинского конфликта. Подробности опубликованы на официальном сайте Министерства иностранных дел Беларуси.
— Сегодня очевидно — путь к прекращению кровопролития в Украине лежит через возвращение всех сторон в Европе к пониманию важности соблюдения принципа неделимости безопасности, — подчеркнул глава МИД Беларуси.
Максим Рыженков заметил, что один из основных центров силы — США — начинают осознавать важного этого тезиса. По его словам, подобного понимания нет в странах Европейского союза, которые и далее продолжают разжигать «региональный конфликт украинскими дровами».
Министр иностранных дел Беларуси уточнил: подобная ситуация особенно требует общих усилий для повышения уровня доверия между странами, отметив, что сегодня готовых рецептов нет. Он заявил, что необходимо действовать.
— И мы — в Беларуси — в центре Европы — это понимаем лучше всех. Ведь это через нас раз в полстолетия прокатываются все самые трагичные войны нового времени, стирая на своем пути все, кроме нашей памяти, — подчеркнул Максим Рыженков.
Глава МИД обратил внимание на то, что медлить нельзя.
