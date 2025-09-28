Глава МИД Британии оценила сроки соглашения по Газе

Портал Axios ранее сообщал, что во вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа. По данным портала, план основывается на нескольких принципах, среди которых — полное прекращение огня и освобождение заложников, а также постепенный вывод Израилем войск со всей территории сектора Газа. Кроме того, согласно плану, послевоенное устройство региона должно исключать участие движения ХАМАС в управлении территориями. Более того, требуется создание сил безопасности, в которые войдут как палестинцы, так и военные из арабских и мусульманских государств, лидеры которых будут финансировать новую администрацию в Газе.