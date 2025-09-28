Ричмонд
Глава МИД Британии оценила сроки соглашения по Газе

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Глава МИД Британии Иветт Купер считает, что мировое сообщество находится на грани заключения мирного соглашения по сектору Газа, сообщает издание Guardian со ссылкой на проведенное интервью.

Источник: AP 2024

«Иветт Купер заявила, что международное сообщество находится на грани заключения мирного соглашения по сектору Газа, которое может наконец положить конец двухлетнему конфликту и гуманитарному кризису, унесшему тысячи жизней», — пишет издание.

Тем не менее, министр признала, что процесс хрупок и предстоит преодолеть множество препятствий.

Портал Axios ранее сообщал, что во вторник президент США Дональд Трамп представил лидерам арабских и мусульманских стран план из 21 пункта по прекращению конфликта в секторе Газа. По данным портала, план основывается на нескольких принципах, среди которых — полное прекращение огня и освобождение заложников, а также постепенный вывод Израилем войск со всей территории сектора Газа. Кроме того, согласно плану, послевоенное устройство региона должно исключать участие движения ХАМАС в управлении территориями. Более того, требуется создание сил безопасности, в которые войдут как палестинцы, так и военные из арабских и мусульманских государств, лидеры которых будут финансировать новую администрацию в Газе.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше