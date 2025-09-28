Решетников заявил о пользе безвиза для экономических связей России и Китая

Введение безвизового режима для китайских граждан благоприятно отразится на всём комплексе гуманитарных и экономических связей России и Китая, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Он напомнил об введении Пекином безвиза для россиян и ответном шаге российской стороны.
«По решению президента России Владимира Путина мы работаем над ответной мерой для туристов из Китая. Это ответственный шаг, и уверен, что он окажет благоприятный эффект на весь комплекс гуманитарных и экономических связей между нашими странами», — сказал Решетников на встрече с министром туризма КНР Сунь Ели.
Он подчеркнул, что оба государства имеют большой потенциал для сотрудничества с учётом их отношений на всех уровнях двустороннего и многостороннего взаимодействия. Глава Минэкономразвития выразил благодарность китайским властям за введение безвизового режима для российских граждан.
Руководитель ведомства также отметил, что туристические обмены РФ и КНР демонстрируют высокие показатели и стабильную положительную динамику. По его информации, в 2024 году было зафиксировано 2,8 млн поездок, что в два раза превысило турпоток 2023 года.
Решетников уточнил, что за шесть месяцев текущего года было совершено 1,4 млн туристических визитов, что на 20% больше, чем было зарегистрировано за аналогичный период прошлого года.
«Всё это благодаря оперативным мерам наших министерств по запуску безвизового группового режима поездок и введению электронной визы для китайских туристов», — добавил российский министр.
Напомним, Китай объявил о введении пробного безвизового режима для граждан РФ 2 сентября. Решение вступило в силу с 15 сентября. Режим будет действовать год. Владимир Путин заявил, что такой шаг Пекина был неожиданным и приятным для РФ.