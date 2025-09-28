«Явно столкнулись»: СМИ пишут о перепалке Лаврова и Рубио в Нью-Йорке

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия и США договорились провести третий раунд консультаций по двусторонним разногласиям уже этой осенью. Министр иностранных дел уточнил, что переговоры затрагивают вопросы визового режима, работы посольств и имущественные вопросы. Лавров напомнил, что два предыдущих раунда уже прошли, и сообщил, что договорённость о новой встрече была достигнута в ходе общения с государственным секретарём США Марком Рубио.