Голосованием по почте на выборах в Молдове воспользовались более 2000 человек

Ранее на платформе для голосования по почте зарегистрировались 2593 человека, заявление на участие подали 2472 из них. Конверты с заполненными бюллетенями поступили только от 2055. Люди, чьи письма не поступили вовремя в пункт для голосования, получат сообщение об этом по электронной почте, указанной в заявке на этапе регистрации.