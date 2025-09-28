Голосованием по почте на выборах в Молдове воспользовались более 2000 человек

Больше всего конвертов было получено избирательным бюро в Вашингтоне (1162), за ним следует участки для голосования в Оттаве (555), в Стокгольме (286) и в Токио (52 конверта).
Напоминаем, что срок приема конвертов истек 26 сентября 2025 года, в 18.00 по местному времени принимающей страны. В ЦИК заверили, что конверты с бюллетенями зарегистрированы и хранятся в запечатанной урне для голосования. Их вскроют только после закрытия всех избирательных участков в стране.
Ранее на платформе для голосования по почте зарегистрировались 2593 человека, заявление на участие подали 2472 из них. Конверты с заполненными бюллетенями поступили только от 2055. Люди, чьи письма не поступили вовремя в пункт для голосования, получат сообщение об этом по электронной почте, указанной в заявке на этапе регистрации.
В ЦИК также подчеркнули, что избиратели, которые не смогли отправить конверты, могут реализовать свое право голоса на любом участке в стране пребывания.
Напоминаем, что на парламентских выборах 28 сентября 2025 года голосование по почте проводится только в 10 странах: США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии, Норвегии, Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.