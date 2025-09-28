Ричмонд
Глава МИД Беларуси Рыженков встретился с генсеком ООН Гутерришем в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Беларуси встретился в Нью-Йорке с генсеком ООН.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Подробности приводит пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

«Состоялась встреча министра с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем», — отметили в МИД.

В ведомстве обратили внимание, что на встрече обсуждались вопросы, касающиеся укрепления центральной роли Организации Объединенных наций в обеспечении международной безопасности, устойчивого развития. Кроме того, обсуждалась необходимость выработки коллективных решений по актуальным вызовам современности.

В Министерстве иностранных дел подчеркнули: белорусская сторона подтвердила свою готовность вносить вклад в консолидацию усилий государств в рамках подлинного многостороннего взаимодействия.

Максим Рыженков поблагодарил генсека Антониу Гутерриша за поддержку белорусских инициатив в ООН по Чернобыльской проблематике, по реализации Целей устойчивого развития, а также по борьбе с торговлей людьми.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскрыл, кого готов поддержать на пост нового главы ООН.

Тем временем Лукашенко сказал, где в Беларуси сегодня нет дисциплины.

Кстати, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

