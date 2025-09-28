Денис Паслер поздравил работников машиностроительного комплекса

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов машиностроительного комплекса. Глава региона подчеркнул, что Средний Урал является индустриальным лидером России, где активно развивается производство малой авиации, паровых турбин, электротехнического оборудования и так далее.
Сегодня в области действуют более 2,5 тысячи машиностроительных организаций, в которых работают около 120 тысяч человек.
«Опираясь на знания, опыт, компетентность и мастерство трудовых коллективов, убежден, что любая задача, стоящая перед отраслью — по силам нашим уральским машиностроителям», — говорится в обращении губернатора.
Паслер пожелал уральским машиностроителям здоровья, благополучия, успехов и новых профессиональных достижений.