Политик Мема обвинил Зеленского в планах втянуть Европу в конфликт с РФ

Армандо Мема заявил, что на намерения Зеленского указывают его заявления о скором появлении БПЛА в воздушном пространстве Италии.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский намерен втянуть Европу в конфликт с Россией, заявил экс-кандидат в Европарламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

На своей странице в соцсети X* он отметил, что Россия не заинтересована в нападении на Европу и пытается образумить европейцев и вести переговоры. Зеленский же заинтересован в обратном, считает Мема.

Политик добавил, что на истинные намерения Зеленского указывают его заявления о скором появлении беспилотников в воздушном пространстве Италии.

Мема также заявлял, что главной целью Европы является начало прямого военного конфликта с Россией.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинил Украину, Евросоюз и НАТО в действиях, ведущих к эскалации конфликта с Россией.

* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

