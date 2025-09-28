Владимир Зеленский намерен втянуть Европу в конфликт с Россией, заявил экс-кандидат в Европарламент, член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
На своей странице в соцсети X* он отметил, что Россия не заинтересована в нападении на Европу и пытается образумить европейцев и вести переговоры. Зеленский же заинтересован в обратном, считает Мема.
Политик добавил, что на истинные намерения Зеленского указывают его заявления о скором появлении беспилотников в воздушном пространстве Италии.
Мема также заявлял, что главной целью Европы является начало прямого военного конфликта с Россией.
* соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.