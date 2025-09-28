Володин прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Володин прибыл по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана.
В Ханое пройдёт четвёртое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян рассказал о самых популярных направлениях октября.
