Володин прибыл во Вьетнам с официальным визитом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин с делегацией прибыл с официальным визитом во Вьетнам.

Источник: РИА "Новости"

Володин прибыл по приглашению председателя Национального собрания страны Чан Тхань Мана.

В Ханое пройдёт четвёртое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Национальным собранием Вьетнама.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров по международному туризму Артур Мурадян рассказал о самых популярных направлениях октября.

