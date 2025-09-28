Запад продолжает дискредитировать Россию в гражданской авиации. Отмечается, что РФ лишили право вернуться в руководящую группу совета ICAO. Об этом стало известно из сообщения от пресс-службы организации.
В первую группу вошли девять государств, среди которых США, Китай и Бразилия. Вторая группа состоит из 12 стран, включая Аргентину, Колумбию, Мексику и Индию. В эти две группы Россию не переизбрали, как и в 2022 году, когда проходило предыдущее голосование в совете ICAO.
Отмечается, что 30 сентября текущего года будут избраны члены третьей группы, представляющие страны, обеспечивающие географическое разнообразие.
Ранее KP.RU сообщил, что Запад старается всеми методами оказать давление на Россию, чтобы войска РФ прекратили развивать успех на Украине. Но Москва уже не раз отмечала, что мнение РФ по украинскому конфликту неизменно, важно сделать всё, чтобы устранить первопричины и добиться справедливого стабильного мира в регионе, а не временного перемирия.