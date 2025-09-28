Ранее KP.RU сообщил, что Запад старается всеми методами оказать давление на Россию, чтобы войска РФ прекратили развивать успех на Украине. Но Москва уже не раз отмечала, что мнение РФ по украинскому конфликту неизменно, важно сделать всё, чтобы устранить первопричины и добиться справедливого стабильного мира в регионе, а не временного перемирия.