Гуцул призвала голосовать против внешнего управления на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Глава Гагаузии Евгения Гуцул призвала проголосовать против рабства через внешнее управление на парламентских выборах в Молдавии, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Источник: © РИА Новости

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.

«Мы должны сказать твёрдое “НЕТ”: рабству через внешнее управление, бесконечным кредитам, обременяющим будущие поколения, милитаризации, которая втягивает нашу страну в чужие конфликты. Наш голос — это наш мир, наша свобода, наш суверенитет», — написала Гуцул в своем Telegram-канале, текст передан через адвокатов главы Гагаузии.

За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента — 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.

Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.

Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

