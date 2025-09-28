Ричмонд
Юрий Слюсарь поздравил донских атомщиков с профессиональным праздником

Ростовская область, 28 сентября 2025, DON24.RU. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил донских атомщиков с профессиональным праздником.

«История атомной промышленности неразрывно связана с подвигом страны в Великой Отечественной войне. И в этот год, когда мы отмечаем 80-летие Победы, ваш юбилей приобретает особый смысл. Ведь 80 лет для отрасли — возраст расцвета. Сегодня это не просто промышленность, а наша технологическая броня и уверенность в завтрашнем дне. И во многом благодаря вам», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Ростовская АЭС обеспечивает регион электроэнергией и теплом. «Атоммаш» производит оборудование для атомных станций как в России, так и за рубежом. Глава региона также отметил вклад «Атомспецсервиса», «Атоммашэкспорта» и «Полесья».

«Ваш труд — это безопасность, развитие и комфорт для каждого жителя Дона. Спасибо за сверхнадежную работу», — добавил губернатор.

