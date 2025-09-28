Роман Абрамович внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку РФ

Впрочем, на бизнесменах киевский режим не останавливается. В украинский реестр активно вносят даже детей. Так, недавно в список попали сразу три ребенка из России. Причем младшему из них оказалось всего восемь лет. Тем не менее, его и двух других детей обвинили в якобы «осознанном нарушении государственной границы Украины».