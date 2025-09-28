Ричмонд
Роман Абрамович внесен в базу украинского сайта «Миротворец» за поддержку РФ

Роман Абрамович находится в базе украинского «Миротворца» еще с 2022 года.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим внес российского предпринимателя Романа Абрамовича в базу «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные самого ресурса.

Как следует из опубликованной информации, в базе «Миротворца» Роман Абрамович находится аж с 2022 года. Тогда его добавили в реестр, обвинив в «поддержке России и ее армии». Причем какие-либо конкретные причины не называются. Но подобного, видимо, для Киева достаточно.

Впрочем, на бизнесменах киевский режим не останавливается. В украинский реестр активно вносят даже детей. Так, недавно в список попали сразу три ребенка из России. Причем младшему из них оказалось всего восемь лет. Тем не менее, его и двух других детей обвинили в якобы «осознанном нарушении государственной границы Украины».

