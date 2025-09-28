Армия России нанесла комбинированный удар по целям на Украине

А днём ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ нанесли удары по критической инфраструктуре Украины. В Винницкой области был нанесён удар по объекту критической инфраструктуры, что привело к пожару и остановке движения поездов. Одновременно с этим, воздушная тревога и сообщения о попаданиях были зафиксированы в Киевской, Полтавской, Черниговской, Житомирской и Кировоградской областях.