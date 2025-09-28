Ричмонд
Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи вылетела в Китай для переговоров с Ван И

По данным ЦТАК, вылет состоялся 27 сентября на специальном самолете.

Источник: Аргументы и факты

Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вылетела из Пхеньяна в Китай вместе с сопровождающей делегацией для переговоров с китайским коллегой Ван И, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, вылет состоялся 27 сентября на специальном самолете.

Ранее сообщалось, что поездка Чхве Сон Хи в Китай проходит по приглашению министра иностранных дел КНР и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван И.

В международном аэропорту Пхеньяна главу МИД КНДР провожали заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, сотрудники МИД, а также посол КНР в КНДР Ван Яцзюнь с сотрудниками посольства.