Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи вылетела в Китай для переговоров с Ван И

Член Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи вылетела из Пхеньяна в Китай вместе с сопровождающей делегацией для переговоров с китайским коллегой Ван И, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным ЦТАК, вылет состоялся 27 сентября на специальном самолете.
Ранее сообщалось, что поездка Чхве Сон Хи в Китай проходит по приглашению министра иностранных дел КНР и члена Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван И.
В международном аэропорту Пхеньяна главу МИД КНДР провожали заместитель министра иностранных дел Им Чхон Иль, сотрудники МИД, а также посол КНР в КНДР Ван Яцзюнь с сотрудниками посольства.