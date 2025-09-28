В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
«В настоящее время Миссия по наблюдению Союза юристов Молдовы сообщает о неоднократных злоупотреблениях со стороны председателей участковых избирательных бюро, которые блокируют доступ наблюдателей на избирательные участки, особенно за рубежом. Они неправомерно ссылаются на отсутствие наблюдателей в списках, игнорируя тот факт, что национальные наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией, имеют свободный доступ на любой участок и ко всем избирательным процедурам», — говорится в сообщении, опубликованном на странице союза в соцсети в Facebook*.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента — 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 — международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.