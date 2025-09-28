Россию не избрали в Совет ICAO

«Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была. По итогам голосования по I группе в него прошли 10 государств, из которых 8 — это Соединенные Штаты Америки и зависимые от них страны, действующие традиционно единым политическим блоком и объединенные общими региональными, политическими и экономическими интересами. В результате руководящий орган ICAO утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы всего мирового сообщества, а не узкой группы государств», — говорится в сообщении министерства.