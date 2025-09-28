Россию не избрали в Совет ICAO

«Кандидатура Российской Федерации в Совет избрана не была. По итогам голосования по I группе в него прошли 10 государств, из которых 8 — это Соединенные Штаты Америки и зависимые от них страны, действующие традиционно единым политическим блоком и объединенные общими региональными, политическими и экономическими интересами. В результате руководящий орган ICAO утратил потенциал для выработки сбалансированных решений, отражающих интересы всего мирового сообщества, а не узкой группы государств», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что при этом результаты 2025 года показали уверенный рост поддержки России по сравнению с выборами 2022 года. По I группе за РФ проголосовали 87 государств из 184, по II группе — 62 государства. Среди них страны, которые представляют интересы большинства населения планеты (страны БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, Африканского региона, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии).
В сообщении Минтранса подчеркивается, что отсутствие равной географической представленности стран в ICAO ведет к бессистемности в работе организации. Игнорирование возражений российской делегации ставит под вопрос принцип равноправия государств — членов организации. Без глубоких реформ ICAO мировая авиация продолжит сталкиваться с кризисами, задержками в принятии решений и ростом рисков.
В Минтрансе добавили, что необходимы глубокие реформы организации, чтобы вернуть ее к подлинным задачам — обеспечению безопасной, устойчивой и справедливой глобальной авиации. Россия будет укреплять сотрудничество с государствами-единомышленниками для вывода ICAO из системного кризиса, вызванного ее политизацией, и возвращения организации к обеспечению безопасного и устойчивого развития международной гражданской авиации на принципах равноправия.