Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. На парламентских выборах в Молдавии зафиксировали 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex.

Источник: Reuters

«Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтвержденных инцидентов», — указывается в документе.

Среди подтвержденных инцидентов: необоснованное присутствие посторонних лиц на избирательном участке или в радиусе 100 метров — 10 случаев, нарушение тайны голосования — 8 случаев, неправильно хранение избирательных бюллетеней, не в сейфе или шкафу внутри избирательного участка — 6 случаев, ограничение доступа наблюдателей или воспрепятствование свободному процессу наблюдения на избирательном участке — 4 случая, наличие рекламных материалов, стендов, избирательных стендов на избирательном участке — 3 случая. Также зафиксировано голосование с несоответствующими удостоверениями личности, организованная перевозка избирателей, видеосъемка процесса голосования представителями конкурентов и т. д.

В Молдавии на фоне беспрецедентного давления на оппозицию проходят парламентские выборы. Избирательные участки будут работать с 07:00 до 21:00 мск.

В стране открылись более 2,2 тысячи пунктов голосования, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.

Главное противостояние развернется между правящей партией «Действие и солидарность», ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:

«Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева;Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина; «Сердце Молдовы» экс-главы Гагаузии Ирины Влах.

«Сердце Молдовы» безосновательно сняли с избирательной гонки накануне «дня тишины»: ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили «Великую Молдову» экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.

Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку «Победа» во главе с Иланом Шором. Основанием стали «нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства».

Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Борьба с оппозицией в Молдавии

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы.

Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия «Действие и солидарность» пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией.

Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

В стране закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Лента.ру», сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие — всего заблокировано более сотни каналов.

