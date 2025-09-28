В Германии пилоты сообщили о сотнях случаев GPS-сбоев

24 сентября самолет, на борту которого была глава минобороны Испании Маргарита Роблес, столкнулся с навигационными проблемами, когда пролетал над Калининградом. По данным агентства Reuters, проблемы с GPS появились у воздушного во время полета в Литву. Известно, что Роблес отправилась туда для встречи с литовским министром обороны Довиле Шакалене. Другие подробности произошедшего не раскрывались.