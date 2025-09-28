Мэр Сочи рассказал об эффективности работы коммунальных служб за неделю

За прошедшую неделю в Сочи благодаря внимательности горожан было устранено около сотни недочетов, большая часть которых связана с коммунальным хозяйством.
«В городской администрации не существует незначительных задач. Поэтому предписываю городской администрации, районным управлениям, главам сельских муниципалитетов и нашим коммунальным службам тщательно отслеживать и оперативно отвечать на все уведомления, появляющиеся в онлайн-платформах», — рассказал мэр города Андрей Прошунин.
В частности, коммунальные службы провели очистку почти 6,2 км ливневых сетей на 29 улицах. Удалено свыше 37 кубических метров грунта и иловых накоплений. Восстановлены пять ливнестоков.
Энергетики заменили 62 метров подземных тепловых коммуникаций на Донской и Курортном проспектах. Также отремонтировали оборудование на котельных № 5, № 15 и № 14. Это позволит улучшить обеспечение ресурсом населения.
Водоканал завершил работы по замене сетей на улице Чехова, бригады приступили к аналогичным работам на улицах Пионерской и Шоссейной. Произведена замена трубопроводов на улицах Ручей Видный и Макаренко. За неделю ликвидировано 141 прорыв и 251 засорение.
Крайжилкомресурс города выявил несанкционированный выброс строительного мусора на муниципальные контейнерные площадки, информация передана в правоохранительные органы. Собрано примерно 8 тысяч тонн твердых бытовых отходов, для чего ежедневно на улицах города работало 105 единиц специализированной техники.