Мэр Сочи рассказал об эффективности работы коммунальных служб за неделю

Водоканал завершил работы по замене сетей на улице Чехова, бригады приступили к аналогичным работам на улицах Пионерской и Шоссейной. Произведена замена трубопроводов на улицах Ручей Видный и Макаренко. За неделю ликвидировано 141 прорыв и 251 засорение.