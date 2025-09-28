Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Молдавии хотят закрыть рот оппозиции, считает экс-глава Гагаузии

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Экс-глава Гагаузии, лидер партии «Сердце Молдовы», входящей в оппозиционный патриотический блок, Ирина Влах заявила РИА Новости, что оппозиция ежедневно рассказывала наблюдателям о нарушениях, которые фиксировались в рамках избирательной кампании в Молдавии.

Источник: Sputnik

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента — 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям — в 5%, блокам — в 7% голосов.

«Мы каждый день информировали международных наблюдателей о всех тех нарушениях, которые происходят, мы каждый день информировали избирателей о том, как давят на оппозицию, что делали с партией Inima Moldovei (“Сердце Молдовы” — ред.) всю эту избирательную кампанию», — заявила Влах.

По ее словам, сейчас нужно говорить о незаконном исключении партии из списка блока.

«Они хотят закрыть нам рот, мы это понимаем, они хотят, чтобы мы молчали. Наша команда и дальше будет оставаться с гражданами нашей страны, борьба продолжается, пусть те, кто являются организаторами и исполнителями политического заказа против партии Inima Moldovei, не радуются, потому что им придется отвечать за все те преступления, которые они совершили против демократии, против Республики Молдова, против жителей нашей страны», — добавила Влах.

Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока — «Сердце Молдовы». ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии «Сердце Молдовы» заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения «Сердца Молдовы» блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность.

Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию «Сердце Молдовы», входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше