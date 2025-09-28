Ричмонд
Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Приглашение президента РФ Владимира Путина лидеру США Дональду Трампу остается в силе, дальше решения со своей стороны должна принять американская сторона.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли приглашение на столе.

«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», — сказал представитель Кремля.

В августе после переговоров с Трампом в Анкоридже Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Американский лидер назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать.

