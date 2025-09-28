Песков: Путин готов встретиться с Трампом в Москве

Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, остается ли приглашение на столе.
«Оно не под сукном. Это действующее приглашение. Путин готов и будет рад встретиться с президентом Трампом. Дальше все зависит от решения Трампа», — сказал представитель Кремля.
В августе после переговоров с Трампом в Анкоридже Путин предложил провести следующую встречу в Москве. Американский лидер назвал это возможным, хотя и допустил, что его будут за это критиковать.
