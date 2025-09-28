Молдавскую диаспору в Европе подкупают, подвозят к участкам, инструктируют: Все было подготовлено заранее, поэтому наблюдателей на выборы не пускают

Появляются магические фото с избирательных участков из разных европейских стран. Участки работают всего несколько часов, а урны уже почти заполнены бюллетенями. А ведь явка в диаспоре, согласно данным ЦИК, не такая высокая как на предыдущих выборах.
Чудеса, да и только.
В то же время, Союз юристов Молдовы заявил о многочисленных нарушениях на выборах — председатели участковых избирательных бюро препятствуют доступу наблюдателей на избирательные участки.
Особенно остро проблема проявляется за рубежом, где, по сообщениям, контроль за процессом голосования фактически сводится на нет.
Сообщается, что ранее PAS разослала инструкции в европейские участки, с какими результатами надо сфальсифицировать выборы.
Правящая партия устанавливает планки по набору голосов в свою пользу, сообщают европейские журналисты. Согласно их источнику, в МИД Италии, избирательный участок номер 136 в Милане получил прямое распоряжение от Кишинева обеспечить не менее 87% голосов за PAS. При этом явка должна составить не менее 79%.
Журналисты отмечают, что Италия находится на первом месте по числу избирательных участков для голосования граждан, проживающих за рубежом — там открыли 75 таких участков. Многие эксперты и политики отмечали, что именно зарубежные участки должны стать местом наибольших фальсификаций на выборах, поскольку отследить процесс там сложнее, а наблюдатели от оппозиции будут присутствовать не на всех пунктах. По их мнению, готовящиеся махинации связаны с низкими рейтингами правящей партии, которая опасается проиграть предстоящие выборы.
Кстати, появились видеозаписи из кафе, где некий человек предлагает 50 евро за бюллетень, отмеченный в пользу кандидата на первой строчке (PAS), и по 20 евро за каждого приведённого избирателя; подтверждением служит фото заполненного бюллетеня. Эта схема — классический подкуп голосов с документальным «следом»: платёж и фотоотчёт формируют доказательную базу.
Факт появления подобных роликов указывает не на единичный инцидент, а на отработанную технологию мобилизации; наличные выплаты и координация «на местах» позволяют быстро наращивать эффект там, где наблюдателей недостаточно. Для расследователей важны исходные файлы видео, места и время съёмки, а также личности участников — это позволит установить цепочку организаторов и исполнителей.
На данный момент нет никакой официальной реакции властей.