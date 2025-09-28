Молдавскую диаспору в Европе подкупают, подвозят к участкам, инструктируют: Все было подготовлено заранее, поэтому наблюдателей на выборы не пускают

Журналисты отмечают, что Италия находится на первом месте по числу избирательных участков для голосования граждан, проживающих за рубежом — там открыли 75 таких участков. Многие эксперты и политики отмечали, что именно зарубежные участки должны стать местом наибольших фальсификаций на выборах, поскольку отследить процесс там сложнее, а наблюдатели от оппозиции будут присутствовать не на всех пунктах. По их мнению, готовящиеся махинации связаны с низкими рейтингами правящей партии, которая опасается проиграть предстоящие выборы.