Президент Финляндии на слова Лаврова заявил, что ЕС не воюет с Россией

Европа не находится в состоянии войны с Россией, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью CNN.

Источник: AP 2024

Так финский лидер прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова на совещании министров иностранных дел G20, что НАТО и ЕС фактически объявили войну Москве, используя Украину.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — ответил на это Стубб.

По мнению главы Финляндии, Запад сейчас должен сохранять спокойствие, выстраивать защиту и не реагировать слишком остро.

Лавров, выступая на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН, обратил внимание, что в последнее время участились угрозы применения силы против России: ее обвиняют в планах напасть на НАТО и Евросоюз. Однако, как подчеркнул министр, Москва не планировала и не планирует нападения на альянс и ЕС.

«Любая агрессия против моей страны получит решительный отпор. На этот счет не должно быть никаких сомнений у тех в НАТО и ЕС, кто не только убеждает своих избирателей в неизбежности войны с Россией и заставляет их затягивать пояса, но и в открытую заявляет о подготовке к нападению на нашу Калининградскую область и другие российские территории», — сказал Лавров.

О том, что Россия способна ответить на любые угрозы военно-техническими мерами, а не только словами, ранее заявил президент Владимир Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что российская сторона предпочитает политико-дипломатические пути решения проблем и не стремится к эскалации или новой гонке вооружений, несмотря на уверенность в эффективности собственных сил сдерживания.

Риторика НАТО в адрес России ужесточилась в последние несколько недель на фоне обвинений в адрес Москвы о вторжении в воздушное пространство нескольких стран блока. Так, на фоне инцидента с истребителями и беспилотниками в воздушном пространстве Польши, Румынии, Норвегии и Дании президент Чехии Петр Павел заявил, что союзники должны ответить на нарушения, «в том числе и военным путем».

С тем, что вторгшиеся в воздушное пространство стран НАТО самолеты нужно сбивать, согласились американский президент Дональд Трамп и генсек альянса Марк Рютте. Позднее последний уточнил, что имеет в виду случаи, когда нарушители представляют прямую угрозу гражданам и военным.

Кремль отверг обвинения в адрес России, назвав их беспочвенными и не имеющими убедительных доказательств. Идею сбивать российские самолеты там сочли безответственной. Лавров подчеркивал, что Россия никогда не направляет дроны и ракеты на страны Европы и НАТО.

