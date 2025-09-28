Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдавская диаспора из России приехала в Минск, чтобы проголосовать на парламентских выборах

Молдавская диаспора из РФ приехала в Минск для голосования на выборах.

Источник: Комсомольская правда

Молдавская диаспора из России приехала в Минск для голосования на парламентских выборах, которые проходят в Молдове 28 сентября, в воскресенье. Подробности приводит БелТА.

В сообщении сказано, что в России работают только два участка для голосования. Они расположены в Москве и не справляются с количеством молдаван, которые хотят проголосовать на выборах в парламент Молдовы. В связи с этим представители молдавской диаспоры приезжают в Минск. Они смогут проголосовать на участке, который был открыт в посольстве Молдовы в Беларуси.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал одну из важнейших отраслей для экономики Беларуси.

Ранее мы писали, что театр Горького выпускает спектакль «12 стульев» с министром культуры Беларуси Русланом Чернецким в роли Остапа Бендера.

Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше