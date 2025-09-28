Молдавская диаспора из России приехала в Минск, чтобы проголосовать на парламентских выборах

Молдавская диаспора из России приехала в Минск для голосования на парламентских выборах, которые проходят в Молдове 28 сентября, в воскресенье. Подробности приводит БелТА.
В сообщении сказано, что в России работают только два участка для голосования. Они расположены в Москве и не справляются с количеством молдаван, которые хотят проголосовать на выборах в парламент Молдовы. В связи с этим представители молдавской диаспоры приезжают в Минск. Они смогут проголосовать на участке, который был открыт в посольстве Молдовы в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал одну из важнейших отраслей для экономики Беларуси.
Ранее мы писали, что театр Горького выпускает спектакль «12 стульев» с министром культуры Беларуси Русланом Чернецким в роли Остапа Бендера.
Кроме того, мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.