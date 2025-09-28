Молдавская диаспора из России приехала в Минск, чтобы проголосовать на парламентских выборах

В сообщении сказано, что в России работают только два участка для голосования. Они расположены в Москве и не справляются с количеством молдаван, которые хотят проголосовать на выборах в парламент Молдовы. В связи с этим представители молдавской диаспоры приезжают в Минск. Они смогут проголосовать на участке, который был открыт в посольстве Молдовы в Беларуси.