Ричмонд
+18°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте обсудят создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы в СНГ

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столице Узбекистана на очередном заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран Содружества обсудят проект Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.

Источник: Sputnik

Двумя днями ранее рабочая группа по разработке проекта собралась в Минске.

Представители Узбекистана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета Содружества внесли в текст документа ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над ним.

Кроме того, эксперты согласовали целесообразность доработки проекта модельного соглашения «Об обеспечении взаимного признания документов трудящихся-мигрантов государств-участников Содружества Независимых Государств», инициатором и разработчиком которого является Узбекистан.

Принимая во внимание рассмотрение вопроса о проекте Комплексной программы на очередном заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран Содружества 30 — 31 октября в Ташкенте, принято решение о проведении дополнительного заседания Рабочей группы под председательством узбекской стороны.

говорится в сообщении