В Ташкенте обсудят создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы в СНГ

Двумя днями ранее рабочая группа по разработке проекта собралась в Минске.
Представители Узбекистана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, Всеобщей конфедерации профсоюзов и Исполнительного комитета Содружества внесли в текст документа ряд дополнений и уточнений, а также приняли решение продолжить работу над ним.
Кроме того, эксперты согласовали целесообразность доработки проекта модельного соглашения «Об обеспечении взаимного признания документов трудящихся-мигрантов государств-участников Содружества Независимых Государств», инициатором и разработчиком которого является Узбекистан.
Принимая во внимание рассмотрение вопроса о проекте Комплексной программы на очередном заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран Содружества 30 — 31 октября в Ташкенте, принято решение о проведении дополнительного заседания Рабочей группы под председательством узбекской стороны.