В Ташкенте обсудят создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы в СНГ

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В столице Узбекистана на очередном заседании Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран Содружества обсудят проект Комплексной программы, направленной на создание общего рынка труда и регулирование миграции рабочей силы государств-участников СНГ. Об этом сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.