WSJ: Си потребовал от Трампа заявление о несогласии с независимостью Тайваня

По информации издания, китайский лидер собирается использовать торговые переговоры как инструмент давления на американского президента. Китайская сторона хочет, чтобы США не просто воздерживались от поддержки независимости Тайваня, как это было во времена администрации Джо Байдена, а официально заявили о своей оппозиции этому вопросу.