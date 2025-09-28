WSJ: Си потребовал от Трампа заявление о несогласии с независимостью Тайваня

По информации издания, китайский лидер собирается использовать торговые переговоры как инструмент давления на американского президента. Китайская сторона хочет, чтобы США не просто воздерживались от поддержки независимости Тайваня, как это было во времена администрации Джо Байдена, а официально заявили о своей оппозиции этому вопросу.
Как пояснил источник, сейчас Пекин настаивает на четком политическом заявлении Вашингтона, что станет условием для продолжения и оформления торгового договора. Предполагается, что переговоры между сторонами могут пройти на предстоящем саммите АТЭС в Южной Корее.