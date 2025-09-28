Ричмонд
WSJ: Си потребовал от Трампа заявление о несогласии с независимостью Тайваня

Председатель КНР Си Цзиньпин поставил условие для заключения торгового соглашения с США: он потребовал от президента Дональда Трампа официально отвергнуть независимость Тайваня. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров между двумя странами.

Источник: AP 2024

По информации издания, китайский лидер собирается использовать торговые переговоры как инструмент давления на американского президента. Китайская сторона хочет, чтобы США не просто воздерживались от поддержки независимости Тайваня, как это было во времена администрации Джо Байдена, а официально заявили о своей оппозиции этому вопросу.

Как пояснил источник, сейчас Пекин настаивает на четком политическом заявлении Вашингтона, что станет условием для продолжения и оформления торгового договора. Предполагается, что переговоры между сторонами могут пройти на предстоящем саммите АТЭС в Южной Корее.

