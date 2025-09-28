Санду заявила о подкупе избирателей на выборах в Молдавии

«Республика Молдова — это не только маленькая страна с большим сердцем, но и страна с достойными людьми, людьми, которые не продадут свою страну ни за 400 леев (€20.— “Ъ”), ни за €400. Я и наши правоохранительные органы говорили о различных методах, начиная с попыток подкупа избирателей, на что было потрачено €100 млн», — сказала Санду (цитата по ТАСС).