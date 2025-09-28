Выборы в Молдове: первые сообщения о нарушениях от наблюдателей

Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтвержденных инцидентов.
В организации, в частности, заявили о зафиксированных нарушениях. Среди них:
- нарушения порядка и присутствие агитационных материалов в радиусе 100 метров от участков;
- несанкционированное присутствие посторонних лиц в помещениях участков;
- организованная доставка избирателей.
По данным Promo-LEX, на некоторых избирательных участках в Кишиневе, Кагуле и Оргееве находились лица без полномочий, а рядом с участками все еще оставались агитационные плакаты кандидатов. В качестве нарушения тайны голосования были указаны случаи неправильного размещения кабин для голосования, фотографирование бюллетеней избирателями и установка оборудования, позволяющего видеть выбор голосующих.
Также наблюдатели от ассоциации зафиксировали факты организованной доставки избирателей и попытки влиять на выбор голосующих с помощью мессенджеров.
При этом в Promo-LEX отметили, что несмотря на эти нарушения, большая часть процессов на участках проходила в соответствии с законодательством, а члены избирательных комиссий сотрудничали с наблюдателями и предоставляли необходимую информацию.
В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы. За право попасть в законодательное собрание готовы побороться 23 конкурента −15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Для голосования открыты 2274 избирательных участка, из них только 12 предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом работает 301 пункт для голосования.