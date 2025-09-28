Выборы в Молдове: первые сообщения о нарушениях от наблюдателей

По данным Promo-LEX, на некоторых избирательных участках в Кишиневе, Кагуле и Оргееве находились лица без полномочий, а рядом с участками все еще оставались агитационные плакаты кандидатов. В качестве нарушения тайны голосования были указаны случаи неправильного размещения кабин для голосования, фотографирование бюллетеней избирателями и установка оборудования, позволяющего видеть выбор голосующих.