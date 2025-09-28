Проживающие в России молдаване голосуют на участке в Минске

В районе 11.00 к посольству подошла большая группа, несколько десятков, молдаван, проживающих в Курской области России. Так что у дипмиссии образовалась очередь. Ввиду малого количества участков для голосования, открытых в РФ, они решили собраться вместе и приехать на автобусе и легковых автомобилях в Минск, чтобы проголосовать здесь. Граждане Молдавии подошли к зданию дипмиссии с молдавским и российским флагами, в ожидании пропуска на территорию посольства, который осуществлялся небольшими группами, пели песни и обсуждали ситуацию в Молдавии. Среди них много семей с маленькими детьми. Граждане Молдавии признались в беседе с РИА Новости, что рады тому, что есть возможность приехать в Минск и проголосовать здесь, а не стоять в большой очереди в России. После посещения участка для голосования они рассчитывают ознакомиться с достопримечательностями Минска и просто прогуляться по городу. Кстати, на предыдущих, президентских, выборах они также приезжали в Минск для голосования.